Pallone d'oro VPG Italia 2021, i candidati: Juden99, centravanti degli Empire Tigers e della Nazionale

Sesto e terzultimo episodio delle presentazioni dei Pro Players candidati al Pallone d'oro di VPG Italia 2021 (legato alle competizioni su PS). Equilibriamo il numero di punte e difensori proposti con il terzo attaccante (sempre in ordine alfabetico) del novero. E che attaccante! Parliamo del capocannoniere dell'ultima serie A, Juden99 aka ElJuda, autore di 24 gol nell'ultima stagione. Lo stesso numero di marcature AngyStyle dei Catedral, ma con più assist all'attivo. LEGGI ANCHE => Pallone d'oro VPG Italia 2021 per i migliori Pro Players su PS: l'annuncio ufficiale Un giocatore che, basta fare una breve ricerca tra le altre schede dedicati ai candidati a questo Pallone

