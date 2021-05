Pallanuoto, Serie A1 2021: la finale scudetto sarà tra Pro Recco e Brescia (Di sabato 15 maggio 2021) Si sono concluse oggi, sabato 15 maggio, le semifinali play-off del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nelle gare di ritorno, dopo i successi già ottenuti all’andata, larghe vittorie interne per la Pro Recco, che batte il Savona per 19-4, e per il Brescia, che supera il Palermo per 13-6. Risultati e programma play-off Semifinali scudetto – A1 M (andata 12 maggio – ritorno 15 maggio)Mercoledì 12 maggioRN Savona-Pro Recco 6-14 Telimar Palermo-AN Brescia 7-12Sabato 15 maggio AN Brescia-Telimar Palermo 13-6 Pro Recco-RN Savona 19-4 La finale scudetto, una Serie al meglio delle cinque partite con eventuale gara-5 in campo neutro il 29 maggio, scatterà il 19 maggio. Finali ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Si sono concluse oggi, sabato 15 maggio, le semifinali play-off del campionato diA1 dimaschile: nelle gare di ritorno, dopo i successi già ottenuti all’andata, larghe vittorie interne per la Pro, che batte il Savona per 19-4, e per il, che supera il Palermo per 13-6. Risultati e programma play-off Semifinali– A1 M (andata 12 maggio – ritorno 15 maggio)Mercoledì 12 maggioRN Savona-Pro6-14 Telimar Palermo-AN7-12Sabato 15 maggio AN-Telimar Palermo 13-6 Pro-RN Savona 19-4 La, unaal meglio delle cinque partite con eventuale gara-5 in campo neutro il 29 maggio, scatterà il 19 maggio. Finali ...

Pallanuoto. Rari Nantes Savona eliminata dalla Pro Recco, ora la "finalina" per salire sul podio ... poco fa, con la Pro Recco, nella piscina "Punta Sant'Anna" a Recco, l'incontro valevole per la Gara 2 delle Semifinali Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 19 a 4 è stato il risultato ...

Pallanuoto | Serie A1, Playout: la Lazio batte la Roma 13 a 8 e “vede” la salvezza Laziostory Pallanuoto, Serie A1 2021: la finale scudetto sarà tra Pro Recco e Brescia Si sono concluse oggi, sabato 15 maggio, le semifinali play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: nelle gare di ritorno, dopo i successi già ottenuti all'andata, larghe vittorie inter ...

Pallanuoto, lo Sporting passa a Monza Lo Sporting Lodi conquista a Monza la seconda vittoria consecutiva. Il settebello allenato da Flavio Miscioscia si impone con il punteggio di 14-9 e sale a 12 punti nel campionato di Serie B di pallan ...

