PALINSESTI TV 23-29 MAGGIO 2021: CHIUDE IL SEGRETO, IL TRADITORE, ULISSE, GAME OF GAMES E TANTO CALCIO (Di sabato 15 maggio 2021) Ecco i PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e Tv8 per la settimana dal 23 al 29 MAGGIO 2021. Il SEGRETO saluta il pubblico con il gran finale in prima serata, il film evento Il TRADITORE, CHIUDE la prima stagione di Buongiorno Mamma. E poi TANTO CALCIO tra le finali di Champions e Europa League, la Partita del Cuore e l'amichevole della Nazionale. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Per Amore del mio PopoloL Il TRADITORE 1°TvM Montalbano (La Luna di Carta)M Montalbano (L'Età del Dubbio)G ULISSE: San FrancescoV Italia – San Marino (Amichevole)S Top Dieci FINE D Avanti un Altro: Pure di SeraL Isola dei FamosiM La Partita del CuoreM PeléG Buongiorno Mamma FINEV Il SEGRETO

