Palermo, mai quattro vittorie di fila: contro la Juve Stabia servirà calare il poker (Di sabato 15 maggio 2021) Il Palermo si prepara alla trasferta di Castellammare di Stabia.Palermo, verso la Juve Stabia: Lucca in forte dubbio e Rauti out, scalda i motori SaranitiI rosanero nel pomeriggio di mercoledì affronteranno "Le Vespe" nel match valido per il secondo turno dei playoff, solo una vittoria permetterà agli uomini di mister Filippi di passare il turno. Una statistica però spaventa: nelle ultime tre uscite i Rosa hanno messo a segno altrettante vittorie, ma nel corso della stagione non hanno mai ottenuto quattro successi di fila. Il regolamento però dice che per passare il turno servirà un successo, cosa chiaramente non impossibile ma non scontata sul campo di una squadra più che ostica. Nel corso del campionato le tre ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Ilsi prepara alla trasferta di Castellammare di, verso la: Lucca in forte dubbio e Rauti out, scalda i motori SaranitiI rosanero nel pomeriggio di mercoledì affronteranno "Le Vespe" nel match valido per il secondo turno dei playoff, solo una vittoria permetterà agli uomini di mister Filippi di passare il turno. Una statistica però spaventa: nelle ultime tre uscite i Rosa hanno messo a segno altrettante, ma nel corso della stagione non hanno mai ottenutosuccessi di. Il regolamento però dice che per passare il turnoun successo, cosa chiaramente non impossibile ma non scontata sul campo di una squadra più che ostica. Nel corso del campionato le tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo mai Palermo, mai a secco in trasferta con Filippi in panchina Il Palermo di Filippi non va mai a secco in trasferta. La media realizzativa della squadra rosa fuori casa è di ben undici reti in sei incontri: è stato realizzato sempre, quindi, almeno un gol. Una sola ...

Salvini: "La sentenza Gregoretti? Spero sia utile al governo per le scelte sull'immigrazione" Erano tutti preoccupati perché quando vai a processo non sai mai cosa ti aspetta". Non luogo a procedere a Catania, autorizzazione a procedere a Palermo. Non è un po' curioso? "Se qualcosa non è ...

Palermo, mai a secco in trasferta con Filippi in panchina Stadionews.it Nave Gregoretti, Salvini: “Spero il processo sia utile per le scelte sull’immigrazione” “Erano tutti preoccupati perché quando vai a processo non sai mai cosa ti aspetta”, ha dichiarato Salvini. Molti i temi toccati nell’intervista. Dal DDL Zan fino a quella c ...

Quanto contano i 210 chilometri tra Catania e Palermo per la Giustizia I duecentodieci chilometri che separano Catania da Palermo corrono naturalmente nella stessa regione e nello stesso Stato, ma non per la Giustizia, al maiuscolo. Vi corrono solo per la giustizia al mi ...

