Oroscopo Sagittario, domani 16 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 15 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Amici del Sagittario, buone nuove vi attendono nel corso di questa domenica. L'ultima settimana sembra avervi presentato una grande mole di preoccupazioni e problemi, oltre ad un senso generale di infelicità dalle cose che avete ottenuto nell'ultimo periodo. Ora, però, è arrivato il momento di andare oltre, lasciando quei pensieri dove sono, ovvero nel passato! Giove e il Sole, forti nei vostri piani astrali, vi guidano verso alcune conquiste nel caso siate single, anche se non sembrano ...

