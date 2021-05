Oroscopo Gemelli | domani 16 maggio | amore | lavoro e fortuna

(Di sabato 15 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 16? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, vi si prospetta una domenica caratterizzata da qualche transito abbastanza particolare ed interessante! Giove è leggermente imbronciato con voi, rendendovi leggermente distratti e distanti in alcuni momenti della giornata, ma nulla che possa avere chissà quali ripercussioni! Saturno, poi, sembra volervi infondere di energie, per permettervi l’impegno e la dedizione necessari per impegnarvi a fondo nella vostra relazione stabile! Infine, Mercurio e Venere sembrano volersi garantire ...

Le previsioni per l'oroscopo del 16 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli, questa domenica avrà importanti ripercussioni sulla vostra relazione ...Le previsioni per l'oroscopo del 16 maggio per i nati sotto il segno dello Scorpione, una giornata fondamentale per superare alcuni problemi passati ...