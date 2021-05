Orlando Bloom | le foto con il poncho conquistano i social e le altre star

(Di sabato 15 maggio 2021) Lecon ilcheha postato su Instagram hanno fatto il pieno di commenti 'famosi': tra Katy Perry e Gwyneth Paltrow il divertimento è assicurato. Lecon ilcheha postato due giorni fa sul suo profilo Instagram hanno fatto il pieno di commenti "famosi". Ad aver fatto una battuta sul look agreste disono state Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw ed Helena Christensen. Legrafie postate damostrano l'attore nel bel mezzo di un ambiente montano con addosso unagreste che lo mimetizza nel paesaggio. I commenti ironici non si sono fatti attendere e sono stati firmati da Gwyneth Paltrow, ...

Advertising

jorge88440773 : RT @MachosSexysII: 'Orlando Bloom' Ese ortooo ???? #MachosSexys - zazoomblog : Orlando Bloom il Principe Harry e la loro strana alleanza di quartiere contro i paparazzi - #Orlando #Bloom… - TestedSociopath : Rido un pó se penso che mio padre mi portò al cinema a vedere Troy perché c'era Orlando Bloom inconsapevole che avr… - simo_zedd : @Luca_zone Orlando Bloom è uguale! - musiclover_blu : Per chi stanotte dormiva abbiamo scoperto che il principe Harry si sente con il nostro Orlando Bloom dato che sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom

Movieplayer.it

Da quando si trasferito nell'esclusiva comunit di Montecito, l ex senior royal member si tiene in contatto con l attore per scongiurare gli agguati dei fotografi. Per il principe Harry, la California ...Le foto con il poncho cheha postato due giorni fa sul suo profilo Instagram hanno fatto il pieno di commenti "famosi". Ad aver fatto una battuta sul look agreste disono state Katy Perry, Gwyneth Paltrow, ...Le foto con il poncho che Orlando Bloom ha postato su Instagram hanno fatto il pieno di commenti 'famosi': tra Katy Perry e Gwyneth Paltrow il divertimento è assicurato. Le foto con il poncho che Orla ...Il Principe Harry ha parlato di Orlando Bloom e della loro strana alleanza di quartiere con con l'obiettivo di 'contrastare' lo strapotere dei paparazzi a Montecito. il Principe Harry ha raccontato di ...