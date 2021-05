“Ora Baresi e Tassotti”: Twitter si scatena dopo il no di Albertini alla candidatura come Sindaco di Milano (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini non parteciperà alla per diventare Sindaco della città metropolitana di Milano. Già Sindaco di Milano tra il 1997 e il 2006, prima di lasciare il posto a Letizia Moratti, Albertini non sarà il candidato del centrodestra alle prossime comunali che si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con la data più probabile che è quella del 10 e 11 ottobre, dopo essere slittate dalla tarda primavera 2021. E’ stato lo stesso Albertini a far sapere della sua risoluzione attraverso un comunicato apparso sul suo sito. Il motivo di questo rifiuto? Vuole lasciare più spazio a volti più giovani. Il comunicato di Gabriele Albertini Il comunicato di Gabriele ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021) Gabrielenon parteciperàper diventaredella città metropolitana di. Giàditra il 1997 e il 2006, prima di lasciare il posto a Letizia Moratti,non sarà il candidato del centrodestra alle prossime comunali che si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con la data più probabile che è quella del 10 e 11 ottobre,essere slittate dtarda primavera 2021. E’ stato lo stessoa far sapere della sua risoluzione attraverso un comunicato apparso sul suo sito. Il motivo di questo rifiuto? Vuole lasciare più spazio a volti più giovani. Il comunicato di GabrieleIl comunicato di Gabriele ...

Advertising

59LuciaBenedett : RT @andrea_pecchia: #Albertini declina la candidatura a sindaco di Milano per 'motivi personali'. Ora #Salvini proverà con Baresi e Tassott… - VPrivaci : RT @andrea_pecchia: #Albertini declina la candidatura a sindaco di Milano per 'motivi personali'. Ora #Salvini proverà con Baresi e Tassott… - andrea_pecchia : #Albertini declina la candidatura a sindaco di Milano per 'motivi personali'. Ora #Salvini proverà con Baresi e Tas… - OdeonZ__ : Baresi: 'Milan, bene così, ma ora serve la Champions. E Ibra...' - sportli26181512 : Baresi: 'Milan, bene così, ma ora serve la Champions. E Ibra...' -