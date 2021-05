Omotransfobia, a Roma il presidio per il ddl Zan: “Legge da approvare senza compromessi”. Il deputato Pd: “Tuteliamo chi è discriminato” (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la manifestazione che si è tenuta a Milano lo scorso 8 maggio, le associazioni in favore del ddl Zan sono scese di nuovo in piazza, questa volta a Roma, per chiedere a gran voce l’approvazione del disegno di Legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. In contemporanea, oltre alla Capitale, si sono tenuti diversi presidi anche in altre città d’Italia, tutti riuniti sotto lo slogan: “Per la Legge Zan e molto di più: non un passo indietro.” Presenti in piazza del Popolo, oltre al promotore Alessandro Zan e alla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, anche Jean Pierre Moreno, il ragazzo rimasto vittima di un’aggressione omofoba a Roma in metropolitana lo scorso 26 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la manifestazione che si è tenuta a Milano lo scorso 8 maggio, le associazioni in favore del ddl Zan sono scese di nuovo in piazza, questa volta a, per chiedere a gran voce l’approvazione del disegno diper la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. In contemporanea, oltre alla Capitale, si sono tenuti diversi presidi anche in altre città d’Italia, tutti riuniti sotto lo slogan: “Per laZan e molto di più: non un passo indietro.” Presenti in piazza del Popolo, oltre al promotore Alessandro Zan e alla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, anche Jean Pierre Moreno, il ragazzo rimasto vittima di un’aggressione omofoba ain metropolitana lo scorso 26 ...

