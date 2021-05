Omofobia | Picierno Pd | ‘sul Ddl Zan Salvini ha posizione di minoranza retrograda’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – "Le piazze gremite oggi per il Ddl Zan sono un magnifico esempio di partecipazione attiva e testimoniano come il tema sia sentito fortemente dai cittadini. Una risposta eloquente a chi lo liquida come un argomento di poco conto". Lo dice Pina, euro parlamentare del Pd."Approvare subito il Ddl è una priorità assoluta, una necessità per la maggior parte della popolazione. Ora si chiuda l'iter al Senato e si consegni finalmente al Paese un dispositivo che tuteli finalmente i diritti civili, contro ogni discriminazione -aggiunge-.se ne faccia una ragione: le sue posizioni in materia rappresentano unaretrograda, scollata dalla realtà e dalle richieste provenienti dal Paese reale".