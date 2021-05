Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?' (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos/Dpa) - Roger Federer ha invitato i responsabili delle Olimpiadi a porre fine a tutte le incertezze e a prendere una decisione finale sulla possibilità che Tokyo 2020 possa andare avanti. Il campione svizzero, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, aveva sperato di fare un'ultima apparizione ai Giochi Olimpici l'anno scorso, solo che la pandemia ha significato che l'evento eè stato rinviato di 12 mesi. Sia il governo giapponese che il Comitato Olimpico Internazionale non si sono discostati dalla loro posizione secondo cui i Giochi andranno avanti nonostante una forte ondata di sostegno pubblico per una cancellazione. Con il Giappone che fatica a contenere il covid-19, tuttavia, e Tokyo ancora in uno stato di emergenza formale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos/Dpa) - Rogerha invitato i responsabili dellea porre fine a tutte le incertezze e a prendere unasulla possibilità che2020 possa andare avanti. Il campione svizzero, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, aveva sperato di fare un'ultima apparizione aiOlimpici l'anno scorso, solo che la pandemia ha significato che l'evento eè stato rinviato di 12 mesi. Sia il governo giapponese che il Comitato Olimpico Internazionale non si sono discostati dalla loro posizione secondo cui iandranno avanti nonostante una forte ondata di sostegno pubblico per una cancellazione. Con il Giappone che fatica a contenere il covid-19, tuttavia, eancora in uno stato di emergenza formale, ...

