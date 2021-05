Oggi come 3 anni fa: Juve-Inter e il Napoli che guarda da Firenze, ma in gioco c’è la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) Gli scherzi del calendario possono far rivivere momenti iconici del calcio, come ad esempio l’incrocio tra Juve-Inter e Fiorentina-Napoli. Nell’aprile di 3 anni fa, nel 2018, la Juventus vinceva all’ultimo minuto contro l’Inter e il Napoli, da un albergo di Firenze guardava le possibilità di scudetto volare via come successe concretamente lin domani sul campo contro la Fiorentina che vinse 3-0. Oggi la storua si ripete, ma l’obiettivo è la Champions League con Juve e Napoli che si contendono un posto insieme a Milan e Atalanta con la Lazio leggermente indietro. Questa volta è la Juve a essere dietro di un punto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Gli scherzi del calendario possono far rivivere momenti iconici del calcio,ad esempio l’incrocio trae Fiorentina-. Nell’aprile di 3fa, nel 2018, lantus vinceva all’ultimo minuto contro l’e il, da un albergo diva le possibilità di scudetto volare viasuccesse concretamente lin domani sul campo contro la Fiorentina che vinse 3-0.la storua si ripete, ma l’obiettivo è laLeague conche si contendono un posto insieme a Milan e Atalanta con la Lazio leggermente indietro. Questa volta è laa essere dietro di un punto ...

