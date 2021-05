Obbligo vaccinale: qualche dubbio Costituzione alla mano (Di sabato 15 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Con 144 sì, 25 no e 3 astenuti il Senato ha approvato giovedì il disegno di legge 2167 di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, che prevede l’Obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario. L’aula di Palazzo Madama si è limitata ad approvare il ddl di mera conversione respingendo tutte le questioni di pregiudizialità e tutti gli emendamenti presentati in aula. Il monito del Garante della Privacy Come avevamo evidenziato in un nostro precedente articolo, per ciò che concerne l’emergenza da Covid-19 l’Obbligo vaccinale in sé non è da considerarsi a priori in contrasto con l’art. 32 della Costituzione che riguarda la tutela della salute. La Costituzione lascia una porta aperta anche in questo senso quando parla ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Con 144 sì, 25 no e 3 astenuti il Senato ha approvato giovedì il disegno di legge 2167 di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, che prevede l’per il personale medico-sanitario. L’aula di Palazzo Madama si è limitata ad approvare il ddl di mera conversione respingendo tutte le questioni di pregiudizialità e tutti gli emendamenti presentati in aula. Il monito del Garante della Privacy Come avevamo evidenziato in un nostro precedente articolo, per ciò che concerne l’emergenza da Covid-19 l’in sé non è da considerarsi a priori in contrasto con l’art. 32 dellache riguarda la tutela della salute. Lalascia una porta aperta anche in questo senso quando parla ...

