Nuoto | Europei | oro Italia nella 5 km Team Event**

(Di sabato 15 maggio 2021) Budapest, 15 mag. (Adnkronos) - Tre ori su tre per Gregorio Paltrinieri che trascina la squadrana vice campione del mondo e composta da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza alla medaglia d'oro europea nelEvent, la prova a squadre, del nuoto di fondo, di 5 km al lago Lupa. L'azzurro, atteso da 800 e 1500 in piscina, dà seguito ai successi nelle 5 e 10 chilometri ottenuti davanti a tutti i più forti specialisti delle discipline.

Eurosport_IT : BACK-TO-BACK! ??????????? ?? 5km nuoto di fondo (12/05/21) ?? 10km nuoto di fondo (13/05/21) Gregorio Paltrinieri in s… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto: trionfo di Paltrinieri, oro nella 10 km. Bis dell'olimpionico azzurro dopo la vittoria nella 5 km… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI, L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA MISTA FONDO CON BRUNI, GABBRIELLESCHI, PALTRINIERI, ACERENZA P… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI, L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA MISTA FONDO CON BRUNI, GABBRIELLESCHI, PALTRINIERI, ACERENZA PER PALTRIN… - Laura28125129 : RT @LiaCapizzi: * ORO Italia nella staffetta del nuoto di fondo (5km). Strapotere ???? con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Ac… -

Nuoto Europei

15.54, Italia oro nel Team Even Aglidi Budapest arriva un altro oro dalle acque libere per l'Italia che, come da pronostico, vince il Team Event. Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi, ...... che trascina la squadra italiana vice campione del mondo e composta da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza alla medaglia d'oro europea nella prova a squadre deldi fondo , ...Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri hanno vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista nei ...L' Italia ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di Budapest nella prova a squadre del nuoto di fondo, al lago Lupa. Tre su tre per Gregorio Paltrinieri che trascina al trionfo la squadra italiana vi ...