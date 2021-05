Nuoto | Europei Budapest 2021 | i risultati gara per gara

(Di sabato 15 maggio 2021) Al via glididisincronizzato,di fondo, ilin vasca attesissimo e i tuffi: è tutto pronto per le due settimane di grandissimi eventi con la competizione continentale che cade a poche settimane ormai dalle Olimpiadi. Impegnati i più forti atleti del Vecchio Continente, andiamo allora a scoprire quali sono tutti ipernel nostro speciale aggiornato costantemente. ITALIANI INDI OGGI IL MEDAGLIERE LUNEDI’ 10 MAGGIOsincronizzato Solo libero qualificazioni 1. Varvara Subbotina (Rus): 95.6000 2. Marta Fiedina (Ukr): 92.7667 3. Evangelia Platanioti (Gre): ...

Advertising

Eurosport_IT : BACK-TO-BACK! ??????????? ?? 5km nuoto di fondo (12/05/21) ?? 10km nuoto di fondo (13/05/21) Gregorio Paltrinieri in s… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto: trionfo di Paltrinieri, oro nella 10 km. Bis dell'olimpionico azzurro dopo la vittoria nella 5 km… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - AdalucDe : RT @DaniSbrollini: Un grande Gregorio Paltrinieri concede il bis e si mette al collo l'oro nella 10 km, dopo la medaglia d'oro nei 5 km, ag… - leonelena : RT @DaniSbrollini: Un grande Gregorio Paltrinieri concede il bis e si mette al collo l'oro nella 10 km, dopo la medaglia d'oro nei 5 km, ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

OA Sport

PRESENTAZIONE2021: SI COMINCIA Si accende finalmente la diretta deglidi2021 a Budapest e appuntamento a cui davvero non vediamo l'ora di dare la parola alla Danube Arena sono ...... Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi In studio: Antonello Orlando ore 14:00 Rubrica: Sportabilia a cura di Lorenzo Roata ore 14:30Acque Libere: Campionati2021 5 km Prova a ...LIVE Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: gli AGGIORNAMENTI in diretta sulla 5 KM TEAM EVENT. Italia con Bruni, Paltrinieri, Acerenza, Gabbrielleschi ...A Budapest l'Italia ha fin da subito iniziato con il botto. La spedizione azzurra, trainata dagli ori del fondo (con Paltrinieri) e dei tuffi (che portano le ...