Nuoto, Europei 2021: il medagliere. Italia terza dietro Russia ed Ucraina

Da lunedì 10 a domenica 23 maggio si terranno a Budapest, in Ungheria, gli Europei di Nuoto: nella prima settimana spazio a Nuoto artistico, tuffi e Nuoto di fondo, mentre nella seconda settimana si disputeranno le gare del Nuoto in corsia. Di seguito il medagliere generale degli Europei di Nuoto e quelli relativi alle singole discipline.

medagliere GENERALE Europei Nuoto BUDAPEST 2021
# Paese O A B T.
1 Russia 10 3 2 15
2 Ucraina 5 4 2 11
3 Italia 5 2 6 13
4 Germania 2 2 3 7
5 Paesi Bassi 2 0 0 2

