Nuoto artistico | Europei | Ucraina in trionfo nell’Highlight davanti a Bielorussia e Ungheria

(Di sabato 15 maggio 2021) Ultima giornata di gara che si conclude a Budapest (in) per ilcon ildell’, evento di chiusura dei Campionati2021. La selezioneè salita sul gradino più alto del podioallae alle padrone di casa ungheresi in una competizione caratterizzata da tre sole squadre protagoniste. Purtroppo la routine odierne non ha visto la presenza dell‘Italia, con la formazione guidata da Patrizia Giallombardo costretta a dare forfait per via delle numerose defezioni alla vigilia di questo appuntamento. L’si è imposta con un punteggio complessivo di 95.3000, facendo la differenza soprattutto con la qualità dell’esecuzione ...

OA Sport

Il programma completo e gli italiani in gara nella sesta giornata degli Europei di Budapest 2021. Ultime gare di questa rassegna continentale per il nuoto artistico, che chiude con la finale highlight (senza Italia) cui seguirà il gala. Poi Elena Bertocchi e Chiara Pellacani saranno impegnate nell'individuale dal trampolino 3m, mentre in serata i ...