Notiziario novità in libreria ** 7

(Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - E' in libreria con HarperCollins il nuovo libro di Alberto Angela 'L'Inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la città di Nerone', il secondo volume della Trilogia di Nerone nel quale viene raccontato il grande incendio che investì la Città Eterna nel 64 d.C. "La belva si è svegliata - si legge nel libro - è cresciuta, si nutre, si riproduce… e si muove in cerca di altro cibo. A vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un predatore segue l'odore delle vittime, il fuoco cerca l'ossigeno. A volte si avvita dentro impercettibili correnti d'aria ascensionali e si alza come un cobra." È lui il protagonista indiscusso di questo libro e artefice del colossale incendio che cambia per sempre Roma. Nell'arco di nove lunghissimi giorni, avanza per le strade, si infila in ogni vicolo, distrugge case, edifici e ...

Ultime Notizie dalla rete : Notiziario novità Sabato Rai Sport, 15 Maggio 2021 - diretta Giro Italia, Tuffi, Nuoto, Rugby, Pugilato ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - ... Oltre alle dirette integrali l'altra novità è legata proprio al racconto della gara, che, per ...

BENVENUTA APAT L'ASSOCIAZIONE DI APICOLTORI TROVA CASA IN COLDIRETTI TREVISO Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta una novità davvero ... L'APAT ha un proprio Notiziario intitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...

