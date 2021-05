“Non puoi dirlo”. Iva Zanicchi zittita in diretta dalla regia. La frase che ha gelato lo studio dell’Isola dei famosi (Di sabato 15 maggio 2021) Nella serata del 14 maggio è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei famosi’. L’eliminata è stata la naufraga Emanuela Tittocchia. L’attrice e opinionista ha lasciato la Palapa tra le lacrime di Rosaria Cannavò. Isolde ha provato a dare la mano ma Emanuela Tittocchia l’ha ignorata volutamente e ha dato “il bacio di Giuda” al naufrago Roberto Ciufoli. Comunque nei giorni scorsi si erano vissuti momenti molto tesi, con alcuni concorrenti indubbiamente più furiosi di altri. Basti pensare ad Ignazio Moser, che ha attaccato duramente Matteo Diamante: “La devi smettere di fare il supereroe, arraffi solo cibo per farti vedere ma poi lo usi per te”. Anche Andrea Cerioli è parso molto sofferente da quando arrivisti e primitivi si sono uniti, infatti ha accusato alcuni protagonisti del reality show di non farlo riposare a dovere durante la notte. Nell’appuntamento con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Nella serata del 14 maggio è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei’. L’eliminata è stata la naufraga Emanuela Tittocchia. L’attrice e opinionista ha lasciato la Palapa tra le lacrime di Rosaria Cannavò. Isolde ha provato a dare la mano ma Emanuela Tittocchia l’ha ignorata volutamente e ha dato “il bacio di Giuda” al naufrago Roberto Ciufoli. Comunque nei giorni scorsi si erano vissuti momenti molto tesi, con alcuni concorrenti indubbiamente più furiosi di altri. Basti pensare ad Ignazio Moser, che ha attaccato duramente Matteo Diamante: “La devi smettere di fare il supereroe, arraffi solo cibo per farti vedere ma poi lo usi per te”. Anche Andrea Cerioli è parso molto sofferente da quando arrivisti e primitivi si sono uniti, infatti ha accusato alcuni protagonisti del reality show di non farlo riposare a dovere durante la notte. Nell’appuntamento con ...

