No alle armi nucleari, appello dei Vescovi campani: Italia ratifichi il trattato (Di sabato 15 maggio 2021) “Unendo la nostra voce a molte altre, chiediamo con forza al Governo e al Parlamento che l’Italia ratifichi subito il trattato di Proibizione delle armi nucleari, receda dall’acquisto di nuove armi e impieghi diversamente le energie che ora investe nella loro fabbricazione”. E’ l’appello della Conferenza episcopale campana, presieduta dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna. In un documento diffuso oggi, i Vescovi campani ricordano: “Il 22 gennaio 2021 il trattato di Proibizione delle armi nucleari (votato all’ONU nel luglio 2017 da centoventidue Paesi) ha assunto valore vincolante per tutti gli Stati che l’hanno sottoscritto. In forza di cio’, in quegli stessi Stati sono ormai illegali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) “Unendo la nostra voce a molte altre, chiediamo con forza al Governo e al Parlamento che l’subito ildi Proibizione delle, receda dall’acquisto di nuovee impieghi diversamente le energie che ora investe nella loro fabbricazione”. E’ l’della Conferenza episcopale campana, presieduta dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna. In un documento diffuso oggi, iricordano: “Il 22 gennaio 2021 ildi Proibizione delle(votato all’ONU nel luglio 2017 da centoventidue Paesi) ha assunto valore vincolante per tutti gli Stati che l’hanno sottoscritto. In forza di cio’, in quegli stessi Stati sono ormai illegali ...

