NFL – Gli ex giocatori di colore accusano la lega di razzismo sistematico (Di sabato 15 maggio 2021) Gli ex giocatori di colore non si sentono tutelati a sufficienza dalla lega. La loro accusa verso la NFL è quella di razzismo sistematico, per quanto riguarda la tutela dei danni cerebrali che hanno subito durante le loro carriere. Al centro delle accuse, ci sarebbe anche l’avvocato Christopher Seeger, che in passato ha negoziato il risarcimento dei danni di circa 20.000 ex giocatori. Chi ha accusato la NFL di razzismo sistematico? I due ex-giocatori che stanno accusando la NFL di razzismo sistematico sono Kevin Henry e Najeh Davenport, rispettivamente ex defensive linemen ed ex running back. Entrambi sono di colore ed entrambi si sentono discriminati dal trattamento che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Gli exdinon si sentono tutelati a sufficienza dalla. La loro accusa verso la NFL è quella di, per quanto riguarda la tutela dei danni cerebrali che hanno subito durante le loro carriere. Al centro delle accuse, ci sarebbe anche l’avvocato Christopher Seeger, che in passato ha negoziato il risarcimento dei danni di circa 20.000 ex. Chi ha accusato la NFL di? I due ex-che stanno accusando la NFL disono Kevin Henry e Najeh Davenport, rispettivamente ex defensive linemen ed ex running back. Entrambi sono died entrambi si sentono discriminati dal trattamento che ha ...

