Nell'Italia che vira al giallo si conferma la discesa della curva: 6.659 casi, 132 le vittime (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue la discesa della curva epidemica in Italia: i contagi Nelle ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso. I tamponi sono 294.686, 3.500 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue laepidemica in: i contagie ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso. I tamponi sono 294.686, 3.500 ...

Advertising

reportrai3 : A otto anni dalla condanna per frode fiscale, la CEDU chiede conto all'Italia di quanto dichiarato nel ricorso di B… - PE_Italia : Tutti nell'UE hanno il diritto di amare ???????? chi vogliono. Per questo il Parlamento europeo ha dichiarato l'UE u… - MinLavoro : ??#Smartworking Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 2° posto in Italia per la più alta qualità prog… - Tele_Nicosia : Recovery, Gentiloni “Riforme previste nell’interesse dell’Italia” - AbracaBarna : @CorradinoMineo Ah, perché tu ti interessi del milione in più di disperati che si è creato in Italia nell’ultimo an… -