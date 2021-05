Nel Lazio somministrate 2 | 5 milioni di dosi di vaccino Covid | Zingaretti | “Grande risultato”

(Di sabato 15 maggio 2021) ROMA – “Nele 500miladicontro il. Unche ci consentirà presto di tornare a vivere”. Così il presidente della RegioneNicola(foto), ex segretario del Partito Democratico. “Grazie agli operatori sanitari e a tutte le forze in campo per l’impegno, la passione e la tenacia in questo periodo così difficile per tutte e tutti”, aggiunge poi. L'articolo L'Opinionista.

Oggi su oltre 14.000 tamponi( - 1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi ( - 85), 5 decessi ( - 5), 1.490 guariti. Covid, il bollettino di oggi 15 maggio . Su oltre 14.000 tamponi( - 1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi ( - 85), crollo del numero di decessi 5 ( - 5), 1.490 i guariti, in riduzione