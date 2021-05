Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso le campagne contro morbillo, parotite e rosolia (Di sabato 15 maggio 2021) In seguito agli sviluppi positivi del vaccino antipolio, l’attenzione si è presto spostata su altre tre malattie virali comuni dell’infanzia: morbillo, parotite e rosolia. Queste sono malattie virali tipiche dell’infanzia e altamente contagiose. Le prime due si manifestano con sintomi simili, tra cui febbre e comparsa di macchioline rosse (esantema). La parotite (gli “orecchioni”) è un’infiammazione della parotide, una ghiandola situata nella parte alta del collo, sotto le orecchie, che comporta febbre e dolore, e che ostacola masticazione e deglutizione. Sono malattie documentate fin dall’antichità e sono state fra le prime cause di mortalità. In epoca pre-vaccinale, le malattie erano endemiche in quasi tutto il mondo e la maggior parte delle persone venivano infettate durante l’infanzia; ma ancora oggi molti sono i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) In seguito agli sviluppi positivi del vaccino antipolio, l’attenzione si è presto spostata su altre tre malattie virali comuni dell’infanzia:. Queste sono malattie virali tipiche dell’infanzia e altamente contagiose. Le prime due si manifestano con sintomi simili, tra cui febbre e comparsa di macchioline rosse (esantema). La(gli “orecchioni”) è un’infiammazione della parotide, una ghiandola situata nella parte alta del collo, sotto le orecchie, che comporta febbre e dolore, e che ostacola masticazione e deglutizione. Sono malattie documentate fin dall’antichità e sono state fra le prime cause di mortalità. In epoca pre-vaccinale, le malattie erano endemiche in quasi tutto il mondo e la maggior parte delle persone venivano infettate durante l’infanzia; ma ancora oggi molti sono i ...

