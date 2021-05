‘Ndrangheta, il latitante Giuseppe Romeo rimpatriato in Italia. Era stato condannato a 20 anni di carcere (Di sabato 15 maggio 2021) Il latitante affiliato alla ‘Ndrangheta Giuseppe Romeo è stato rimpatriato in Italia. L’uomo, 35 anni, si trovava in Spagna, dove è stato arrestato lo scorso 11 marzo dalla Guardia Civil nell’ambito di un’operazione di cooperazione tra le polizie dei due Paesi coordinata dalla Dia di Reggio Calabria. Romeo, conosciuto nell’ambiente criminale come “u nanu”, aveva ricevuto lo scorso novembre una condanna a 20 anni di carcere dal gup di Reggio Calabria per attività illecite come riciclaggio e narcotraffico internazionale tra Calabria, Lombardia e paesi del Nord Europa come Belgio, Olanda e Germania. Romeo è atterrato in tarda mattina all’aeroporto di ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Ilaffiliato allain. L’uomo, 35, si trovava in Spagna, dove èarrelo scorso 11 marzo dalla Guardia Civil nell’ambito di un’operazione di cooperazione tra le polizie dei due Paesi coordinata dalla Dia di Reggio Calabria., conosciuto nell’ambiente criminale come “u nanu”, aveva ricevuto lo scorso novembre una condanna a 20didal gup di Reggio Calabria per attività illecite come riciclaggio e narcotraffico internazionale tra Calabria, Lombardia e paesi del Nord Europa come Belgio, Olanda e Germania.è atterrato in tarda mattina all’aeroporto di ...

