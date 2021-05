Natalità,questione esistenziale per la società (Di sabato 15 maggio 2021) Non succede ogni giorno di veder intervenire il presidente del Consiglio e il Papa nella stessa occasione pubblica e sullo stesso argomento, peraltro con una significativa condivisione di analisi e intenti. Dunque quanto accaduto ieri, con Mario Draghi e Papa Francesco che hanno scelto di parlare uno dopo l’altro agli Stati Generali della Natalità, è di per sé il segno di un’inedita rilevanza che il Governo italiano e la Santa Sede attribuiscono al tema del declino delle nascite nel nostro Paese, alle sue conseguenze e alle strategie con cui contrastarlo. Il Santo Padre non ha esitato, in continuità con altri interventi durante il suo pontificato, a parlare di un «inverno demografico ancora freddo e buio» che caratterizza l’Italia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 maggio 2021) Non succede ogni giorno di veder intervenire il presidente del Consiglio e il Papa nella stessa occasione pubblica e sullo stesso argomento, peraltro con una significativa condivisione di analisi e intenti. Dunque quanto accaduto ieri, con Mario Draghi e Papa Francesco che hanno scelto di parlare uno dopo l’altro agli Stati Generali della, è di per sé il segno di un’inedita rilevanza che il Governo italiano e la Santa Sede attribuiscono al tema del declino delle nascite nel nostro Paese, alle sue conseguenze e alle strategie con cui contrastarlo. Il Santo Padre non ha esitato, in continuità con altri interventi durante il suo pontificato, a parlare di un «inverno demografico ancora freddo e buio» che caratterizza l’Italia.

Advertising

GDavicino : Gli Stati Generali della #natalità hanno posto il contrasto del crollo demografico come questione cruciale. Riman… - ConquerAnger : RT @EdoardoBus: Oggi @federicofubini fa un’ottima analisi di uno dei grandi problemi del Paese: la #natalità.L’Italia che non fa #figli è q… - EdoardoBus : Oggi @federicofubini fa un’ottima analisi di uno dei grandi problemi del Paese: la #natalità.L’Italia che non fa… - IanoS59 : Dove sta il problema?! #Caprarica osserva che occorre avere un altro punto di vista sulla questione della scarsa na… - ciolansia : Questione demografica, poca natalità in Italia... sento tante e le solite parole. #demografia #natalità -

Ultime Notizie dalla rete : Natalità questione Il sostegno alle nascite che serve. La vera priorità prima smarrita ... tanto amara quanto realistica, il suo importante intervento agli Stati generali della natalità. È ... la questione demografica, quella climatica e delle diseguaglianze" tornano ad apparirci essenziali. ...

Ultime Notizie Roma del 15 - 05 - 2021 ore 09:10 ...aprirà le vaccinazioni per i giovani tra i 16 Ei 29 anni di età la questione demografica è essenziale per la nostra esistenza lo ha detto il premier Mario Draghi e gli Stati Generali della natalità ...

Zingaretti: "Natalità è grande questione nazionale" - LaPresse LaPresse ... tanto amara quanto realistica, il suo importante intervento agli Stati generali della. È ... lademografica, quella climatica e delle diseguaglianze" tornano ad apparirci essenziali. ......aprirà le vaccinazioni per i giovani tra i 16 Ei 29 anni di età lademografica è essenziale per la nostra esistenza lo ha detto il premier Mario Draghi e gli Stati Generali della...