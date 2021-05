Napoli, tanti nomi per la panchina: Allegri, Spalletti e non solo (Di sabato 15 maggio 2021) Un allenatore non si trova dalla sera alla mattina, soprattutto se all'orizzonte non è ancora chiaro cosa si nasconda. Ma ora che il destino sta per compiersi, e sarà chiaro per chiunque, Napoli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) Un allenatore non si trova dalla sera alla mattina, soprattutto se all'orizzonte non è ancora chiaro cosa si nasconda. Ma ora che il destino sta per compiersi, e sarà chiaro per chiunque,...

Iachini: 'Napoli in gran forma ma noi ci prepareremo al meglio, vorrei dare spazio a chi ha giocato meno' Il Napoli ? Con Gattuso ho un ottimo rapporto, sta facendo benissimo. Ha una squadra che già negli ... Ci sono squadre che stanno ottenendo risultati dopo tanti anni insieme: pensate a dove sarebbe l'...

Napoli, tanti nomi per la panchina: Allegri, Spalletti e non solo Corriere dello Sport.it Fiorentina, Iachini saluta col Napoli: «Gattuso sta facendo benissimo» L'ultima gara del'anno al Franchi, per chiudere al meglio contro il Napoli e con la salvezza ormai in tasca. «Abbiamo fatto un lavoro incredibile fin qui. Non nascondo che in ...

Fiorentina-Napoli, Iachini: “Commisso? Lo ringrazio. Voleva confermarmi dopo la Lazio” Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Napoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico è partito dalla sfuriata di Rocco Commisso in c ...

