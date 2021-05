Napoli, Spalletti pronto a diventare il nuovo allenatore: è da due anni senza panchina (Di sabato 15 maggio 2021) Il Napoli si appresta a chiudere la stagione 2020/21. Gli azzurri sono riusciti a recuperare la forma durante le ultime settimane e la squadra è ritornata ai livelli di qualche mese fa. Per l’allenatore Rino Gattuso, però, non ci saranno ripensamenti. Al termine della stagione, infatti, le strade tra mister e presidente si separeranno, con L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Ilsi appresta a chiudere la stagione 2020/21. Gli azzurri sono riusciti a recuperare la forma durante le ultime settimane e la squadra è ritornata ai livelli di qualche mese fa. Per l’Rino Gattuso, però, non ci saranno ripensamenti. Al termine della stagione, infatti, le strade tra mister e presidente si separeranno, con L'articolo

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Spalletti in pole, l’Atletico Madrid a fine campionato potrebbe farsi avanti con deci… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Spalletti in pole, l’Atletico Madrid a fine campionato potrebbe farsi avanti con decision… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Spalletti in pole, l’Atletico Madrid a fine campionato potrebbe farsi avanti con decision… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Spalletti in pole, l’Atletico Madrid a fine campionato potrebbe farsi avanti con decision… - napolimagazine : MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Spalletti in pole, l’Atletico Madrid a fine campionato potrebbe farsi avanti con deci… -