Napoli. Si apre ampia voragine nella zona Sanità, strada sprofonda sotto il peso della pioggia (Di sabato 15 maggio 2021) La voragine si è aperta in un'area a verde di un antico edificio di vicoletto San Marco a Miradois, all'estrema periferia del quartiere, quasi al confine con la zona di Capodimonte. Al momento le 15 persone che risiedono nello stabile sono state allontanate

