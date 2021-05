Napoli, quasi 10 milioni di euro per la manutenzione delle strade (Di sabato 15 maggio 2021) Sono due gli “Accordi Quadro” per interventi di manutenzione dei tratti stradali della rete viaria metropolitana di Napoli. Sono stati, infatti, sottoscritti i contratti che affidano alla ditta vincitrice della gara i lavori di manutenzione di due importanti aree della rete stradale di pertinenza della Citta’ Metropolitana di Napoli. Il valore massimo per le opere e’ stimato, per ciascuno degli “Accordo”, in 4.995.000,00 euro. La validita’ dei contratti e’ di tre anni. Per il primo intervento le arterie interessate sono: Gruppo Pompei/Torre Annunziata/Castellammare: SP6, SP187, SP252, SP317, SP329, SP377, SP52a, SP532; Gruppo S.Antonio Abate/Casola/Lettere: SP103, SP14, SP16, SP160, SP296, SP368, Gruppo Agerolina SP430, SP443-01, SP446, SP461; : SP152, SP153, SP157, SP161, SP179, SP271, SP290, SP313, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Sono due gli “Accordi Quadro” per interventi didei tratti stradali della rete viaria metropolitana di. Sono stati, infatti, sottoscritti i contratti che affidano alla ditta vincitrice della gara i lavori didi due importanti aree della rete stradale di pertinenza della Citta’ Metropolitana di. Il valore massimo per le opere e’ stimato, per ciascuno degli “Accordo”, in 4.995.000,00. La validita’ dei contratti e’ di tre anni. Per il primo intervento le arterie interessate sono: Gruppo Pompei/Torre Annunziata/Castellammare: SP6, SP187, SP252, SP317, SP329, SP377, SP52a, SP532; Gruppo S.Antonio Abate/Casola/Lettere: SP103, SP14, SP16, SP160, SP296, SP368, Gruppo Agerolina SP430, SP443-01, SP446, SP461; : SP152, SP153, SP157, SP161, SP179, SP271, SP290, SP313, ...

