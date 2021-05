Napoli | droga nascosta nella lavatrice | arrestato 36enne

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Qualiano hannoper detenzione dia fini di spaccio D. G.i,del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 21 gr. di cocaina e 36 gr. hashish nel cestello della. Nell’abitazione anche la somma di 1200 euro, ritenuta provento illecito, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanza. L’è stato tradotto a Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

