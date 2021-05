Napoli | altro record raggiunto da Insigne | ecco i suoi prossimi obiettivi

Advertising

1926_cri : RT @BorisSollazzo: Angelini dice che la Juventus è stata penalizzata dagli arbitri perché così vuole il sistema. Ravezzani che gli ultras v… - AntonioLaMagna8 : RT @BorisSollazzo: Angelini dice che la Juventus è stata penalizzata dagli arbitri perché così vuole il sistema. Ravezzani che gli ultras v… - Giovanni5gran : RT @BorisSollazzo: Angelini dice che la Juventus è stata penalizzata dagli arbitri perché così vuole il sistema. Ravezzani che gli ultras v… - RealePaolo : RT @BorisSollazzo: Angelini dice che la Juventus è stata penalizzata dagli arbitri perché così vuole il sistema. Ravezzani che gli ultras v… - FrancescoRoma78 : RT @BorisSollazzo: Angelini dice che la Juventus è stata penalizzata dagli arbitri perché così vuole il sistema. Ravezzani che gli ultras v… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altro

Sky Tg24

Sempre parlando di punti, classifica e di coppe UEFA, ecco che alloramatch da non perdersi è ... Milan 7573 Juventus 72 Lazio 67 Roma 58 Sassuolo 56 Sampdoria 46 Verona 43 Udinese, ...Non fanno eccezione in tal senso gli stabilimenti balneari della Campania e di(dal Bagno Elena di Posillipo all'Arenile di Bagnoli), per i quali (meteo permettendo) è prevista grande ...dal personale del 2° nucleo subacqueo della guardia costiera di Napoli. Anche se le condizioni meteomarine non erano ottimali negli ultimi due giorni, è stato comunque recuperato un ingente ...Ultimi scambi stagionali per il Tennistavolo Reggio Emilia a trazione piacentina, protagonista nel suo primo anno di militanza in A1 maschile dopo la promozione dello scorso anno. Domenica scorsa la f ...