Nadal sorride | ' voglio il titolo | e per Parigi sono pronto'

Advertising

OddscheckerIT : In attesa di #Sinner contro #Nadal, Lorenzo #Sonego ha battuto #Mager con un doppio 64. L'Italia del Tennis sorri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal sorride

Tiscali.it

Secondo, l'unico match negativo della sua stagione sul rosso è stata la sconfitta contro Andrey Rublev a Monte Carlo, mentre il ko contro Zverev a Madrid rientra nell'ordine delle cose. "Il ...E, per quanto possa apparire incredibile, l'unico precedenteproprio a Lorenzo capace di battere il serbo a Vienna nei quarti di finale.- Opelka e Pliskova - Martic le altre semifinali ...Nadal fatica a Roma, ma stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia: applausi per Shapovalov, ad un passo dall'impresa ...TENNISROMA Roma e l'Italia sorridono a metà. Perché se da una parte il pubblico che oggi tornerà ad animare gli spalti degli Internazionali di tennis potrà fare il tifo per Matteo Berrettini ...