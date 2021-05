Nadal-Opelka oggi, Semifinale Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 15 maggio 2021) La pioggia di ieri ha complicato non poco la vita agli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. I campi del Foro Italico, esposti alle intemperie, non potevano essere praticati dai giocatori e pertanto parte del programma dovrà esaurirsi quest’oggi con un doppio turno nel caso di Novak Djokovic, opposto a Stefanos Tsitsipas (un set già disputato ieri) e tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev (impossibilitati a cominciare ieri). Allo stato attuale delle cose, quel che si sa è la composizione della prima Semifinale del tabellone maschile del torneo, ovvero lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) che sfiderà il sorprendente americano Reilly Opelka. La partita è prevista sul Centrale non prima delle ore 13.00, preceduta dai match citato tra ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) La pia di ieri ha complicato non poco la vita agli organizzatori degli2021 di tennis. I campi del Foro Italico, esposti alle intemperie, non potevano essere praticati dai giocatori e pertanto parte deldovrà esaurirsi quest’con un doppio turno nel caso di Novak Djokovic, opposto a Stefanos Tsitsipas (un set già disputato ieri) e tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev (impossibilitati a cominciare ieri). Allo stato attuale delle cose, quel che si sa è la composizione della primadel tabellone maschile del torneo, ovvero lo spagnolo Rafael(n.2 del mondo) che sfiderà il sorprendente americano Reilly. La partita è prevista sul Centrale non prima delle ore 13.00, preceduta dai match citato tra ...

