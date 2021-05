Muore a 15 anni il giorno dopo il nonno a Casina (Reggio Emilia)

(Di sabato 15 maggio 2021) Un 15enne reggiano stato trovato morto a La Brugna, frazione di, nell Appennino in provincia di. Il ragazzino ieri mattina stato colto da un arresto cardiaco nel sonno. I genitori ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Operaio cade da un ponteggio e muore nel Varesotto. L'uomo, 52 anni, lavorava nel cantiere di un centro commerciale… - rubio_chef : Le sirene piagnucolanti israeliane suonano ma chi muore sono sempre loro e noi con loro. Tre bambini sono stati amm… - gazzettaReggioE : Tragedia alla festa di matrimonio: muore a 18 anni travolto da un furgone - Nicol79938739 : RT @MediasetTgcom24: A 9 anni muore colpito da un fulmine e i suoi organi salvano tre bimbi | La storia di Jordan Banks commuove il Regno U… - Sara_fromArda : Muore a 14 anni nel sonno Christian Bertazzoli, giovane promessa del calcio cremonese -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

Sognava di diventare terzino del Liverpool, la sua squadra del cuore, e invece la vita per il piccolo Jordan si è fermata a soli 9: un fulmine lo ha ucciso, proprio mentre si stava allenando a calcio. La sua tragedia ha però ridato speranza a tre famiglie: i genitori di Jordan Banks hanno autorizzato l'espianto degli organi ...Il giorno prima era morto il nonno, 82, dopo una lunga malattia. Il giovane non aveva problemi di salute particolari, stando a quanto riporta la stampa locale. La famiglia ha fissato le esequie ...Sognava di diventare terzino del Liverpool, la sua squadra del cuore, e invece la vita per il piccolo Jordan si è fermata a soli 9 anni: un fulmine lo ha ucciso, proprio mentre si stava allenando a ca ...Un giovane di 15 anni, Andrea Tonelli, è morto di crepacuore 24 ore dopo il funerale dell'amatissimo nonno Brenno Lolli, recentemente scomparso a 82 anni dopo una lunga malattia. La tragedia è avvenut ...