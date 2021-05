Moviola Spezia Torino | l’episodio chiave del match

(Di sabato 15 maggio 2021)delvalido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : #Moviola serie A, male Dionisi in Lazio-Parma. Giacomelli, giusto il rigore : Chiffi tiene sotto controllo Inter-Ro… - clubdoria46 : Moviola del Club, #SampSpezia: #Maresca non incide sul risultato #samp - Daniele20052013 : Sampdoria Spezia 2-2: doppietta di Pobega, Keita salva i blucerchiati - infoitsport : Moviola Sampdoria Spezia: l'episodio chiave del match - zazoomblog : Moviola Sampdoria Spezia: l’episodio chiave del match - #Moviola #Sampdoria #Spezia: -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia

Calcio News 24

Nuovo legno per losu cross di Giuliano questa volta dalla sinistra per l'accorrente Afi che centra la traversa quindi tap in sciupato da Gaddini ben appostato in area. Episodio daper ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiTorino 0 - 0...Allo stadio Picco, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Picco”, Spezia e Torino si affrontan ...Verona, posticipo della 36ª (e terzultima) giornata di Serie A, analizziamo le prestazioni degli arbitri nelle 8 gare giocate ieri.Cagliari-Fiorentina 0-0 (Mariani)Sufficiente la prestazione dell'arbi ...