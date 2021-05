Moviola Roma Lazio: l’episodio chiave del match (Di sabato 15 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Roma Lazio l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021)delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro PairettoDELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Nameko_dai2 : RT @PinoVaccaro77: Moviola umana in diretta. Cuadrado @MischiGiordano e Perisic @FabRavezzani. Era rigore? In diretta su @TopCalcio24 e @Te… - FabRavezzani : RT @PinoVaccaro77: Moviola umana in diretta. Cuadrado @MischiGiordano e Perisic @FabRavezzani. Era rigore? In diretta su @TopCalcio24 e @Te… - PinoVaccaro77 : Moviola umana in diretta. Cuadrado @MischiGiordano e Perisic @FabRavezzani. Era rigore? In diretta su @TopCalcio24… - fcordio : RT @StefanoMenenti: @ldibartolomei Il PD romano prima di prendere qualsiasi iniziativa in vista delle elezioni dovrebbe guardare alla movio… - StefanoMenenti : @ldibartolomei Il PD romano prima di prendere qualsiasi iniziativa in vista delle elezioni dovrebbe guardare alla m… -