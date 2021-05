MotoGP, Lorenzo Savadori: “Nelle condizioni di umido ho un buon feeling con l’Aprilia, domani darò tutto” (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Savadori può uscire soddisfatto dalla sessione delle qualifiche del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP. In sella alla Aprilia, il centauro italiano ha ottenuto l’undicesimo tempo in a 1?658 dalla vetta, entrando nel novero della top-12 presente nella Q2. Una grande prestazione per Savadori che sul tracciato francese sembra trovarsi a proprio agio, specialmente per le condizioni difficili Nelle quali si è girato in questi giorni a causa del maltempo. “E’ stata una giornata positiva. Non amo il bagnato, ma in queste condizioni miste, dove la moto si muove di più, ho un maggior feeling. Al momento la mia più grande difficoltà è trovare la giusta confidenza con la moto perché è molto rigida e devi essere molto stabile per avere ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)può uscire soddisfatto dalla sessione delle qualifiche del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di. In sella alla Aprilia, il centauro italiano ha ottenuto l’undicesimo tempo in a 1?658 dalla vetta, entrando nel novero della top-12 presente nella Q2. Una grande prestazione perche sul tracciato francese sembra trovarsi a proprio agio, specialmente per ledifficiliquali si è girato in questi giorni a causa del maltempo. “E’ stata una giornata positiva. Non amo il bagnato, ma in questemiste, dove la moto si muove di più, ho un maggior. Al momento la mia più grande difficoltà è trovare la giusta confidenza con la moto perché è molto rigida e devi essere molto stabile per avere ...

