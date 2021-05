MotoGP, Jack Miller: “Ho rischiato tutto per questo terzo posto! Ho lottato con la moto e la pressione delle gomme” (Di sabato 15 maggio 2021) Era il grande favorito per la pole position odierna, viste le condizioni di bagnato-tendente all’asciutto di Le Mans, ma Jack Miller deve accontentarsi della terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale motoGP 2021. L’australiano, vero “mago” quando la pista è viscida, ha iniziato alla grande la Q2, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali che, tuttavia, si sono rifatti sotto e, nel caso di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, lo hanno beffato, con il padrone di casa in pole ed il suo compagno di scuderia in seconda posizione. Per il portacolori del team Ducati ufficiale (orfano del vicino di box, Francesco “Pecco” Bagnaia, già eliminato nella Q2) arriva un’altra grande occasione per ben figurare dopo la vittoria ottenuta a Jerez de la ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Era il grande favorito per la pole position odierna, viste le condizioni di bagnato-tendente all’asciutto di Le Mans, madeve accontentarsi della terza posizione al terminequalifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021. L’australiano, vero “mago” quando la pista è viscida, ha iniziato alla grande la Q2, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali che, tuttavia, si sono rifatti sotto e, nel caso di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, lo hanno beffato, con il padrone di casa in pole ed il suo compagno di scuderia in seconda posizione. Per il portacolori del team Ducati ufficiale (orfano del vicino di box, Francesco “Pecco” Bagnaia, già eliminato nella Q2) arriva un’altra grande occasione per ben figurare dopo la vittoria ottenuta a Jerez de la ...

