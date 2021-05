MotoGP in tv, orari GP Francia 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà ancora la pioggia la protagonista del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2021? Sulla pista di Le Mans, infatti, le previsioni parlano di qualifiche bagnate per quello che vedremo sul tracciato della Sarthe, per cui ci sarà da attenderci una giornata davvero intensa nelle tre classi. Si inizierà, come sempre, con la terza sessione di prove libere di ogni categoria, che andrà a stabilire quali piloti saranno costretti a passare dalla Q1. Se, come pare, le previsioni meteo saranno confermate i tempi visti ieri saranno quelli che decideranno la situazione. La Moto3 vedrà scattare le proprie qualifiche alle ore 12.35, la MotoGP alle ore 14.10, quindi chiuderà il programma la Moto2 alle ore 15.10. Guarda il Gran Premio di Francia della ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà ancora la pioggia la protagonista del Gran Premio di, quinto appuntamento del Motomondiale? Sulla pista di Le Mans, infatti, le previsioni parlano dibagnate per quello che vedremo sul tracciato della Sarthe, per cui ci sarà da attenderci una giornata davvero intensa nelle tre classi. Si inizierà, come sempre, con la terza sessione di prove libere di ogni categoria, che andrà a stabilire quali piloti saranno costretti a passare dalla Q1. Se, come pare, le previsioni meteo saranno confermate i tempi visti ieri saranno quelli che decideranno la situazione. La Moto3 vedrà scattare le propriealle ore 12.35, laalle ore 14.10, quindi chiuderà illa Moto2 alle ore 15.10. Guarda il Gran Premio didella ...

Advertising

svkrhub : Nuovi orari per domani per il #FrenchGP 9:00 - Moto3 - Warm Up 9:30 - Moto2 - Warm Up 10:00 - MotoGP - Warm Up 11:… - filippo46c : I nuovi orari di domani con una risoluzione migliore. WUP dalle 9 a causa del freddo. #FrenchGP ???? #MotoGP… - filippo46c : Nuovi orari per il WUP di domani. #FrenchGP ???? #MotoGP #MotorZN @DAZN_IT - GiovanniMeneguz : RT @gponedotcom: Cambio di orari a Le Mans: warm up Moto3 alle 9, gara MotoE alle 15.30: Per evitare le basse temperature del mattino, sono… - corkskangaroo : RT @gponedotcom: Cambio di orari a Le Mans: warm up Moto3 alle 9, gara MotoE alle 15.30: Per evitare le basse temperature del mattino, sono… -