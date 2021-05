MotoGP GP Francia, Valentino Rossi: “Siamo migliorati, buona strategia” (Di sabato 15 maggio 2021) “E’ andata meglio che nelle prime gare, parto in terza fila e per la qualifica abbiamo fatto una buona strategia. Siamo partiti subito con le slick e ci ha dato un piccolo vantaggio”. Questo il commento di Valentino Rossi, nono al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. “Purtroppo nel secondo giro ho preso una pozzanghera con un bel rischio e ho perso fiducia nel T4 dove avrei potuto fare un po’ meglio – prosegue a Sky Sport il pilota Yamaha -. Però Siamo migliorati, parto più avanti rispetto alle prime gare e anche come passo sono meglio. Se è tutto asciutto non sono messo malissimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) “E’ andata meglio che nelle prime gare, parto in terza fila e per la qualifica abbiamo fatto unapartiti subito con le slick e ci ha dato un piccolo vantaggio”. Questo il commento di, nono al termine delle qualifiche del Gran Premio disul circuito di Le Mans. “Purtroppo nel secondo giro ho preso una pozzanghera con un bel rischio e ho perso fiducia nel T4 dove avrei potuto fare un po’ meglio – prosegue a Sky Sport il pilota Yamaha -. Però, parto più avanti rispetto alle prime gare e anche come passo sono meglio. Se è tutto asciutto non sono messo malissimo”. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, postura più avanzata sulla sella nel GP di Francia: i dettagli. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO VOLA IN POLE A LE MANS ?? Una ducati terza, Morbidelli in top 5 I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia. Dopo le libere 3 Rossi confermato in Q2, Bagnaia resta fuori #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: 16° Bagnaia Valentino Rossi in ripresa. “Per poco una pozzanghera non mi ha stes… - sportface2016 : #MotoGP, le parole di Valentino #Rossi dopo le qualifiche del #FrenchGP: 'Siamo migliorati' -