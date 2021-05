MotoGP | GP Francia 2021 | ansia per Morbidelli | inciampa nel cambio moto VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Oltre il danno la beffa per Franco: il pilota romano della Petronas non ha brillato all’interno della terza sessione di prove libere del Gran Premio di, stampando il 17° tempo. Come se non bastasse, una volta rientrato ai box, ha simulato un(qualora sia necessario effettuarlo domani in gara). Tuttavia, nel farlo, èto. Sembra si sia fatto male, perché è stato portato via a braccia da due meccanici: sono da valutare le sue condizioni in vista delle qualifiche odierne e della gara di domani. SportFace.