MotoGP Francia, Savadori in quarta fila: 'Queste condizioni mi esaltano' (Di sabato 15 maggio 2021) La qualifica di Le Mans ha il gusto dolce, dolcissimo della rivincita per Lorenzo Savadori , capace di portare la sua Aprilia fino alla Q2 in cui ha realizzato il tempo di 1:34.258 che gli vale l'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) La qualifica di Le Mans ha il gusto dolce, dolcissimo della rivincita per Lorenzo, capace di portare la sua Aprilia fino alla Q2 in cui ha realizzato il tempo di 1:34.258 che gli vale l'...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, postura più avanzata sulla sella nel GP di Francia: i dettagli. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO VOLA IN POLE A LE MANS ?? Una ducati terza, Morbidelli in top 5 I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia. Dopo le libere 3 Rossi confermato in Q2, Bagnaia resta fuori #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto3, qualifiche GP Francia: Migno in pole a Le Mans, 2° Riccardo Rossi. HIGHLIGHTS #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP #Moto… - SkySportMotoGP : Moto3, qualifiche GP Francia: Migno in pole a Le Mans, 2° Riccardo Rossi. HIGHLIGHTS #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP… -