MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho sbagliato gomma nel Q1. Domani proverò a rimontare, siamo messi meglio sul bagnato” (Di sabato 15 maggio 2021) Francesco Bagnaia oggi ha vissuto un’autentica giornata nera. Rimasto fuori dalla classifica combinata delle prove libere dopo la FP2, non ha potuto migliorare il proprio tempo a causa della pioggia mattutina nella FP3. Così ha dovuto affrontare il Q1, durante il quale è stato eliminato. In questo modo dovrà scattare dalla sesta fila, mentre i diretti inseguitori nel Mondiale sono in prima e seconda posizione. Ecco le sensazioni di Pecco ai microfoni di SkySport MotoGP. “Peccato, perché stamattina sul bagnato ero andato bene, avevo avuto un buon turno. Invece nel Q1 non sono riuscito a ripetermi. Purtroppo ho commesso un errore, perché ho sbagliato gomma. Ho montato le soft e non andavano molto bene. La posteriore si è surriscaldata in fretta e non acceleravo più come avrei dovuto. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)oggi ha vissuto un’autentica giornata nera. Rimasto fuori dalla classifica combinata delle prove libere dopo la FP2, non ha potuto migliorare il proprio tempo a causa della pioggia mattutina nella FP3. Così ha dovuto affrontare il Q1, durante il quale è stato eliminato. In questo modo dovrà scattare dalla sesta fila, mentre i diretti inseguitori nel Mondiale sono in prima e seconda posizione. Ecco le sensazioni di Pecco ai microfoni di SkySport. “Peccato, perché stamattina sulero andato bene, avevo avuto un buon turno. Invece nel Q1 non sono riuscito a ripetermi. Purtroppo ho commesso un errore, perché ho. Ho montato le soft e non andavano molto bene. La posteriore si è surriscaldata in fretta e non acceleravo più come avrei dovuto. ...

