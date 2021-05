MotoGP | FP3 bagnate | riecco Marquez Che Savadori! Morbidelli cade ai box

Advertising

SkySportMotoGP : ???? MM93 torna davanti a tutti a Le Mans (?? #FP3) ? Due italiani in top 3 1? ???? Marc Marquez (1:40.736) 2? ???? Lorenz… - learnmotorsport : RT @SkySportMotoGP: ???? MM93 torna davanti a tutti a Le Mans (?? #FP3) ? Due italiani in top 3 1? ???? Marc Marquez (1:40.736) 2? ???? Lorenzo Sa… - ilgladiatore36 : #MotoGp: #FrenchGP Fp3: #Marquez domina sul bagnato - FTraiettoria : MotoGP, Francia: Marquez primo nelle FP3, Savadori secondo - hazzassmile : RT @SkySportMotoGP: ???? MM93 torna davanti a tutti a Le Mans (?? #FP3) ? Due italiani in top 3 1? ???? Marc Marquez (1:40.736) 2? ???? Lorenzo Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP FP3

Pioggia, gomme rain e impossibilità di migliorare i tempi del venerdì nella terza sessione di Libere delladel GP di Francia. A Le Mans il meteo resta incerto, per non dire avverso, e i piloti della top class ne approfittano per trovare l'assetto migliore in vista di eventuali qualifiche e gara ...Come ieri in FP1, anche oggi insono rimaste tutte fuori dalla top ten di sessione. Il poker d'assi della casa di Iwata è rimasto staccato con Vinales 16° a 2''8 da Marquez, Morbidelli subito ...MotoGP Le Mans: impossibile migliorarsi nelle FP3 MotoGP Le Mans: la sessione che ha aperto il sabato della MotoGP è stata relativamente inutile. Infatti, l'a ...Come da previsione, la giornata di sabato a Le Mans comincia sotto la pioggia, congelando di fatto la classifica combinata della MotoGP dopo le due sessioni ...