MotoGP | Fabio Quartararo favorito n 1 per la gara con l’asciutto Il francese può riprendersi la vetta del Mondiale

(Di sabato 15 maggio 2021) Scenario praticamente identico all’ultima edizione del GP di Francia per, che si presenterà alla domenica di Le Mans in pole position nel ruolo di grandeper lacon. Nel 2020 la pioggia, arrivata sul circuito Bugatti a pochi minuti dal via, aveva però spento i sogni di gloria (e forse di titolo) del nizzardo costringendolo ad annaspare a centro gruppo. Vedremo se questo copione si ripeterà anche nel 2021, con il Diablo che potrebbe però provare a limitare i danni anche in caso di pista bagnata. Un anno in più di esperienza ha sicuramente aiutato il pilotadella Yamaha Factory, che è parso leggermente più competitivo in condizioni ibride rispetto alle pessime performance messe in mostra nella passata stagione. Il Diablo, nonostante la ...

Gli esami medici scongiurano il peggio: Franco torna in pista per le qualifiche e piazza un gran tempo: 1:32.766, a poco più di un decimo dalla pole di Fabio Quartararo.