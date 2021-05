MotoE GP Francia | Qualifiche | Granado firma la E - Pole bagnata

Advertising

sportli26181512 : MotoE, GP Francia: Granado in pole a Le Mans, 3° Ferrari, 5° Zaccone: Qualifiche ricche di colpi di scena nel GP di… - Teo_Gaud : Caos in qualifica: #MotoE nel segno delle bandiere gialle ?? - P300it : MotoE | GP Francia 2021: caos bandiere gialle, la E-Pole è di Eric Granado ? di Matteo Gaudieri ??… - DanieleFassina : RT @P300it: MotoE | GP Francia 2021: Dominique Aegerter conquista la prima E-Pole bagnata ? di Alyoska Costantino ?? - Tuttipazziperi1 : #MotoE: @ericgranado conquista la pole position nel #FrenchGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoE Francia

A Le Mans , si sa, il tempo è molto ballerino e può capitare lo scroscio d'acqua da un momento all'altro. E così è stato. La pioggia ha fatto slittare l'inizio della E - Pole dellain attesa che le condizioni permettessero ai piloti di scendere in pista. Quella che doveva essere una Superpole , è stata modificata in un turno unico di qualifica da 12 minuti, ripresa dopo l'...E' il brasiliano del team One Energy a conquistare "a tavolino" la pole position del GP diin, bissando il risultato già ottenuto in Spagna. Una pole conquistata con il metodo "...MotoGp, Gp di Francia 2021: le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche. Il padrone di casa è in pole, dietro di lui Vinales e quindi il ducatista Miller ...Il brasiliano del team One Energy scatterà davanti a Pons e Matteo Ferrari. Pioggia di giri cancellati a causa delle varie cadute e delle bandiere seguenti ...