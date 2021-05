(Di sabato 15 maggio 2021) “Laa pedalata assistita è una, perché anche senza allenamento ti diverti, puoicon gli amici o seguirli dove non potresti”. Non lo dice uno qualunque ma nientemeno che Francesco, uomo dal palmarès sconfinato, soprannominato Campione dei campioni o lo Sceriffo, e oggi produttore di vino ma mai sazio di, tanto da indossare nuovamente la tutina, stavolta coni colori della Mediolanum, per capitanare la squadra in blu alla settima tappa delE, quasi 88 km tra Crecchio e Termoli sullo stesso percorso deld’Italia ma in”. Incontriamoalla fine della gara destinata agli amatori, resa indimenticabile proprio dal passaggio dei ciclisti ...

Advertising

italiaserait : Moser: “la bici elettrica? Una grande invenzione, fa andare in giro tutti” - fisco24_info : Moser: 'la bici elettrica? Una grande invenzione, fa andare in giro tutti': Il campione a quasi 70 anni ha partecip… - TV7Benevento : Moser: 'la bici elettrica? Una grande invenzione, fa andare in giro tutti'... - novatiS3 : @giroditalia Buongiorno ??Potreste farci sapere quale e-bike corsa sta usando il grande Moser ? Io ho +/- la stessa… - Newspower_it : La 6.a edizione de #LaMoserissima di sabato 10 luglio sarà dedicata alla memoria di #AldoMoser Francesco Moser: “De… -

Ultime Notizie dalla rete : Moser bici

SardiniaPost

... a dimostrazione che anche in Italia si possono allestire festival dellacome avvengono in ... dal Giro con il Campione per il quale hanno già dato la loro adesione personaggi come Francesco(...... a dimostrazione che anche in Italia si possono allestire festival dellacome avvengono in ... dal Giro con il Campione per il quale hanno già dato la loro adesione personaggi come Francesco(..."La bici a pedalata assistita è una grande invenzione, perché anche senza allenamento ti diverti, puoi andare con gli amici o seguirli dove non potresti". Non lo dice uno qualunque ma nientemeno che F ...L'australiano, dopo Cattolica, è primo anche a Termoli: secondo Cimolai, poi Merlier. Non cambia nulla nella classifica generale ...