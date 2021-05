Morte di Luana | agli atti la foto di una ragnatela sulla protezione dell' orditoio

Advertising

M5S_Camera : Quanto emerso nelle ultime ore dall’indagine sulla morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia vittima di un incide… - infoitinterno : Morte Luana. Ragnatela su protezione orditoio: da quanto tempo era sollevata persiana di sicurezza? - globalistIT : - mastersard : RT @confundustria: La morte di Luana è stata causata dalla rimozione di un sistema di sicurezza del macchinario, per evitare rallentamenti… - DomenicoMazzil5 : RT @GiuseppeConteIT: La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti: http… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luana

Rivelazioni de "Il Corriere Fiorentino". C'è una fotografia agli atti dell'inchiesta sulladiD'Orazio, la giovane pistoiese di 22 anni risucchiata il 3 maggio scorso da un orditoio in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato) mentre era al lavoro, che potrebbe rivelarsi ...L'incidente sul lavoro diD'Orazio potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento di un macchinario dell'azienda in cui lavorava. C'è una fotografia agli atti dell'inchiesta sulladella giovane pistoiese di ...Una nuova prova sul caso relativo alla morte di Luana D'Orazio, operaia risucchiata da un orditoio nella fabbrica tessile in cui lavorava.Decine i messaggi di cordoglio per la morte di Luana Nigri, la 37enne di parma affetta da cancro e che aveva superato il Covid-19 ...