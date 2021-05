Morselli: aria di Taranto 21 volte più pulita di quella di Milano Ad di Arcelor Mittal Italia (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia Morselli ha detto che l’aria di Taranto è 21 volte più pulita di quella di Milano. L’ad di Arcelor Mittal Italia e di Acciaierie d’Italia lo ha detto in un incontro all’università di Pisa, citando dati. L'articolo Morselli: aria di Taranto 21 volte più pulita di quella di Milano <small class="subtitle">Ad di Arcelor Mittal Italia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Luciaha detto che l’diè 21piùdidi. L’ad die di Acciaierie d’lo ha detto in un incontro all’università di Pisa, citando dati. L'articolodi21piùdidi Ad di proviene da Noi Notizie..

